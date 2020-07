Lazio, Milinkovic-Savic dirà addio a fine stagione? Man United e PSG pronti all'offerta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa estate Sergej Milinkovic-Savic lascerà la Lazio. I sogni svaniti per la lotta scudetto lo allontanano decisamente dalla permanenza, anche perché le sirene estere suonano interrottamente e a 25 anni è normale che lo stesso serbo pensi a fare un passo avanti, economicamente e tecnicamente. Leonardo e il PSG, pur nascondendosi, lo seguono da mesi e si vocifera di contatti fitti tra le parti. Il dirigente brasiliano è pronto a raggiungere un'offerta da 80 milioni di euro, che probabilmente incontrerebbe anche il favore di Lotito, conscio che la vecchia valutazione da 100 milioni è inverosimile. Anche il Manchester United non lo ha perso di vista e attende di conoscere il futuro di Pogba per muoversi concretamente. Poi ci sono Chelsea e Real Madrid che nicchiano ma non si defilano. Se il centrocampista farà un cenno verso la richiesta di cessione, verrà messa in moto l'organizzazione di una exit strategy che faccia cadere tutti in piedi.