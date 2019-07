Lazio, sfumato Yazici: Tare chiede informazioni per Gacinovic

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio si prepara a salutare Sergej Milinkovic-Savic, ormai sempre più vicino al Manchester United. Per sostituire il serbo, il club di Lotito aveva pensato a Yusuf Yazici, ma il turco sembra essere vicino al Lille. Per questo motivo, come scrive Tuttosport, i biancocelesti hanno chiesto informazioni all'Eintracht Francoforte per Mijat Gacinovic, centrocampista serbo classe '95.