ufficiale Hoffenheim, Gacinovic vola in Grecia. È un nuovo giocatore del Panathinaikos

Mijat Gacinovic vola in Grecia. Il trequartista serbo, classe 1995, lascia l'Hoffenheim e si trasferisce al Panathinaikos in prestito fino al termine della stagione. Per lui finora solo una manciata di presenze tra Coppa di Germania e Bundesliga.