Lazio, Tare proverà a prendere Rakitic in caso di addio di Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato da Il Tempo, nel caso in cui Milinkovic-Savic dovesse lasciare la Lazio nel corso del prossimo mercato, il ds biancoceleste Igli Tare proverebbe ad acquistare un pezzo importante da regalare a Inzaghi, ovvero Ivan Rakitic, vecchio pallino che andrà in scadenza col Barcellona nel 2021. Il croato lascerà i blaugrana in estate e anche se tutto farebbe pensare a un ritorno al Siviglia, i rapporti laziali con i suoi agenti sono ottimi e un tentativo per portarlo in Italia e giocare la Champions con l'ultimo vero contratto della carriera, potrebbero essere le carte vincenti del club di Lotito.