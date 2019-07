Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Seconda amichevole stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi, che al quinto giorno di ritiro ad Auronzo affronta la TOP 11 Radio 103. Ecco la formazione iniziale scelta dal tecnico biancoceleste, che non perde un attimo per schierare Radu titolare sul centro-sinistra della difesa a 3. C'è a centrocampo Milinkovic, assente invece nel primo test di domenica scorsa contro una rappresentativa locale.

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

Top 11 Radio 103 (4-3-3): Comello; De Pellegrini, Mina, Doro, Reato; De Bona, D'alpaos, De Giacometti; Argenta, Aboubakar, Biz.

Allenatore: Stefano Sommavilla