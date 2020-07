Lazio, un'idea per la fascia sinistra: contatti con Danny Rose del Tottenham

Il futuro di Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham in prestito al Newcastle, potrebbe essere in Italia. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore è fuori dal progetto tecnico di José Mourinho e in estate potrebbe diventare un'occasione (può giocare anche come quinto di centrocampo). In tal senso, ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi fra la dirigenza biancoceleste e gli agenti del calciatore.