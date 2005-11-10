La Lazio vola lassù dove osano le Aquile spinta dall'amore del suo popolo

C'è un'aquila che vola altissimo, lassù dove nessuno riesce a prenderla, ma lo fa in un silenzio che mette i brividi, la Lazio batte anche il Parma all'Olimpico, cementa un primato in Serie A tanto incredibile quanto meritato, ma attorno a questo miracolo sportivo si consuma il paradosso più amaro e profondo del nostro calcio.

Si vince, si domina, ma il cuore pulsante del tifo ha scelto di restare fuori.

La Curva Nord è semivuota, ma non è assente, dietro la linea dura della diserzione e la contestazione totale contro la gestione di Claudio Lotito, non c'è disinteresse, ma un infinito, doloroso atto d'amore.

Rinunciare a spingere la squadra della propria vita mentre è da sola in testa alla classifica è il sacrificio più grande che un tifoso possa compiere. È la dimostrazione di un attaccamento viscerale, la gente laziale c'è, è sempre al fianco dei ragazzi di Gattuso, ma ha scelto di sacrificare la gioia del presente per difendere la dignità della propria storia, e la sqadra questo lo ha capito, lo sente e lotta e vince, anche e soprattutto per loro.

In questa incredibile tempesta ambientale, Gennaro Gattuso ha compiuto il suo capolavoro più grande, ha capito questo sentimento e lo ha trasformato in corazza.

Il tecnico calabrese ha blindato lo spogliatoio, isolando il gruppo ma facendogli respirare l'orgoglio ferito della piazza, questa Lazio non si sente sola nel deserto dell'Olimpico; al contrario, corre e lotta con la consapevolezza di rappresentare un popolo che soffre e ama fuori dai cancelli, il volo continua, sospinto da una spinta invisibile ma potentissima, dove la rabbia e l'amore si fondono in un'unica, incredibile energia.

Brividi fuori le mura: l'urlo oltre il cemento

A un'ora dal fischio d'inizio, lo spettacolo vero è sul Lungotevere, mentre l'Olimpico dentro appare spettrale, fuori i cancelli si accende un catino di passione pura. Migliaia di tifosi si radunano dietro striscioni di dissenso, ma con le sciarpe tese al cielo, fumogeni biancocelesti colorano l'aria e i cori partono ritmici, assordanti, capaci di scavalcare le barriere di cemento per arrivare dritti negli spogliatoi al cuore dei ragazzi.

È il canto di chi c'è con il pensiero ma non con il corpo, un boato d'amore d'altri tempi che accompagna il pullman della squadra e che spiega, meglio di mille parole, perché questa capolista abbia un'anima così speciale.