Le aperture in Spagna - Messi nel tempio di Diego. Coronavirus, Italia in sospeso

Queste le aperture della stampa spagnola in edicola oggi, martedì 25 febbraio 2020:

MARCA

"Con il Coronavirus non si gioca"

Anche il quotidiano di Madrid si occupa dell'epidemia di Coronavirus nel nord dell'Italia. "Lo sport in sospeso con la crescente gravità dell'epidemia - si legge -. Inter-Ludogorets di Europa League e Juventus-Inter a porte chiuse. In pericolo il viaggio dell'Atalanta a Valencia".

"La grande sfida per il Barça"

Taglio basso dedicato al match del San Paolo fra il Napoli e la formazione di Quique Setien per la prima volta di Leo Messi nella casa di Diego Armando Maradona.

MUNDO DEPORTIVO

"Forza Leo"

Prima volta di Leo Messi al San Paolo, lo stadio che per anni è stato la casa del suo idolo, Diego Armando Maradona. "L'arrivo di Messi, accolto alla grande, mette in guardia il San Paolo" scrive il quotidiano catalano che poi continua: "In un campo imbattuto dal 2017 il Barcellona di Setien vuole segnare per imboccare la via dei quarti di finale".

SPORT

"Champ10ns"

Anche qui si porta avanti il parallelismo fra Messi e Maradona. "Messi, assalto al tempio di Maradona" scrive, infatti, il quotidiano. "Il sogno della Champions passa per le scarpette del fenomeno blaugrana, che questa notte giocherà la sua prima gara a Napoli".

AS

"Imbattuto"

Si avvicina l'andata degli ottavi di finale di Champions League anche per il Real Madrid che confida nel suo tecnico, Zinedine Zidane. Come si legge oggi sulla prima pagina: "Come allenatore non ha mai perso un turno eliminatorio di Champions come allenatore".

Messi, nel tempo di Maradona"

Anche qui spazio per Napoli-Barcellona di questa sera. "L'argentino - si legge - acclamato a Napoli in attesa del duello Champions".