Le grandi trattative del Parma - 1995, Inzaghi strappato al Piacenza: nasce la liaison con l’Europa

Estate 1995, non una data nuova per la nostra rubrica. Il Parma è reduce dalla vittoria della Coppa UEFA nella doppia finale contro la Juventus, e il club di Tanzi, tra gli altri, ha tesserato il difensore napoletano Fabio Cannavaro e, soprattutto, il pallone d’oro Hristo Stoichkov, arrivato dal Barcellona. Tra questi grandi nomi, nuovi e vecchi, comprare anche quello di un ragazzino piacentino, che nelle categorie inferiori aveva segnato una barca di reti: Filippo Inzaghi, acquistato dal Piacenza per quasi sei miliardi di lire.

Cresciuto nel settore giovanile del suo Piacenza, Inzaghi si affaccia al calcio dei grandi nel ’91, a diciotto anni, esordendo prima in Coppa Italia e poi in Serie B, trovando però poco spazio. L’anno dopo viene ceduto all’Albinoleffe in prestito (13 gol a 19 anni), e quello seguente al Verona, dove riesce definitivamente ad emergere e a trovare continuità e feeling con la porta. Proprio a Verona verrà ribattezzato Superpippo, soprannome che lo accompagnerà per tutta la carriera. Dopo un grande anno a Verona, con 13 reti in 36 presenze, torna al suo Piacenza e a suon di gol trascina la squadra alla promozione in Serie A. Ha appena 22 anni e di qui in poi la sua storia sarà solo un crescendo.

I tanti gol messi insieme nelle categorie inferiori, e soprattutto quell’istinto da bomber puro, attirano le attenzioni di molti club di A, tra cui il Parma di Tanzi. La concorrenza in attacco è sicuramente agguerrita, con i vari Stoichkov, Melli, Zola, ma un ragazzino con quei guizzi può certamente essere utile. Il Parma approccia con il Piacenza, che però non vuole proprio regalare il suo gioiellino appena tornato in Serie A. Chiede 7 miliardi, il Parma offre meno: si tratta per un po’ e poi si chiude a circa la metà tra richiesta e offerta, sei miliardi. Inzaghi fa una settantina di chilometri e si trasferisce a Parma, preparandosi ad affrontare la sua prima stagione di sempre in Serie A. L’inizio non è facile: la concorrenza è alta e i difensori sono molto esperti (oltre che ruvidi) e per Inzaghi non è facile emergere. La società pensa che sia meglio per lui andare a farsi le ossa altrove, e nel mercato di novembre lo cede al Napoli, non prima però della gara di Coppa delle Coppe contro l’Halmstads. E’ una gara ormai data per spacciata, il Parma ha perso all’andata per 3-0 e cerca una clamorosa rimonta. Per questo Scala getta dentro tutti i suoi attaccanti, compreso il giovane Inzaghi, alla sua prima gara da titolare in Europa. Passa un minuto e Superpippo timbra la rete dell’1-0, dando il via al clamoroso 4-0 finale che ribalterà la gara e permetterà il passaggio ai quarti del Parma. Quel ragazzino entra nel cuore dei tifosi, che si fanno sentire e convincono Tanzi a tenerlo a Parma. Salta così il suo passaggio al Napoli, e Inzaghi rimane a Parma fino a fine stagione. Chiude la sua stagione con 22 presenze e 4 reti, e a fine anno viene ceduto all’Atalanta. Lì Pippo esploderà definitivamente, segnando 25 reti e venendo ceduto alla Juve.

