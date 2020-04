Le grandi trattative del Parma - 2012, Amauri torna per la terza volta in crociato

Quando nel gennaio del 2001 il Parma portò in Italia un giovane attaccante brasiliano, che girò immediatamente in prestito al Napoli, in pochi potevano immaginarsi che Amauri sarebbe diventato uno degli attaccanti più prolifici della Serie A a cavallo fra gli anni 2000 e i 2010. Dopo vari prestiti in Serie B, l’affermazione di Amauri arriva a Verona, in maglia Chievo, dove segna 22 reti in tre anni, conquistandosi la fiducia del Palermo. E’ in Sicilia che si vede il miglior Amauri di sempre: una forza della natura, tanto da meritarsi la chiamata della Juventus, che sborsa 23 milioni per assicurarselo. Dopo due stagioni positive, cala nella terza, e nel gennaio 2011 fa ritorno a Parma, in prestito per sei mesi. Questa volta ha la possibilità di imporsi in maglia crociata, e in sei mesi segna sette reti in undici gare. Torna alla Juve, ma nel gennaio seguente passa in prestito alla Fiorentina, e nel giugno, rimane svincolato.

Da svincolato è un pezzo pregiato del mercato, soprattutto per le squadre medio-piccole. Ci prova da subito l’Udinese di Francesco Guidolin, ma l’ingaggio dell’italo-brasiliano è troppo alto per le casse dei friulani. C’è qualche interessamento dall’estero, il Marsiglia in Francia e un paio di offerte dall’America, ma per Amauri è troppo presto per il salto oltre oceano. La Fiorentina sonda il terreno, gradirebbe avere l’attaccante per un altro anno dopo il recente prestito, ma l’attaccante cerca un contratto più lungo. E così torna l’idea Parma. Leonardi cerca una punta e il terzo ritorno di Amauri stuzzica. In poco tempo si trova l’accordo: un biennale a 1.2 milioni a stagione, ben accolto dall’attaccante. A Parma Amauri giocherà le sue ultime stagioni ad alto livello, aiutando i crociati a qualificarsi in Europa League, poi tolta dai tribunali. A fine 2014 il suo addio al Torino, poi l’America.

