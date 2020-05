Le grandi trattative del Parma - 2009, Bojinov torna in Italia: “Lo dovevo a Leonardi”

vedi letture

Estate 2009. L’inferno del Parma è durato solo dodici mesi e gli emiliani sono subito tornati in A con tanta voglia di fare bene. La proprietà ha voglia di investire ma l’obiettivo deve essere chiaro a tutti: consolidare la categoria, poi si vedrà. Viene confermato Francesco Guidolin in panchina, una sorta di garanzia per fare bene. Ghirardi e Leonardi hanno particolarmente voglia di confermarsi, soprattutto visto come si erano presentati alla Serie A. Arrivano il giovane Biabiany dall’Inter, Dzemaili dal Toro, Mirante dalla Samp, Zaccardo dal Wolfsburg, Panucci svincolato e dal Manchester City torna in Italia Valeri Bojinov.

Bojinov era arrivato in Italia poco più che bambino, come intuizione di Pantaleo Corvino, che lo aveva portato a Lecce. Aveva esordito in A a quindici anni, segnando il suo primo gol a diciassette anni. Nel 2005 il passaggio alla Fiorentina, e sei mesi dopo il salto alla Juventus, in B. Contrariamente a quanto sperato, in bianconero, nonostante la categoria, trovò poco spazio e nel giugno seguente era tornato a Firenze, ma rifiutandosi di rinnovare venne nuovamente messo sul mercato. E’ l’estate 2007 e a ventuno anni Bojinov sceglie di lasciare l’Italia per firmare con il City, in Inghilterra. Quel City lì non è quello che siamo abituati a vedere ora: la società era ancora in mano al thailandese Shinawatra, e galleggiava a metà classifica. L’avventura fu tutt’altro che entusiasmante: nella prima stagione si ruppe il ginocchio e fu costretto ai box per tutto l’anno, nella seconda, la stagione dell’arrivo dello sceicco Al Mubarak, si ruppe il tendine d’Achille e una volta rientrato fece fatica a trovare spazio, complici i primi grandi acquisti della nuova proprietà (Robinho su tutti). Nell’estate 2009 dunque, anche per via del primo vero mercato faraonico dello sceicco, Bojinov viene messo in vendita, facendo drizzare le orecchie in Italia.

Bojinov ha appena ventitré anni, e nonostante i due gravi infortuni è all’inizio della sua carriera. La concorrenza in Italia è spietata: ci sono Lazio, Genoa, Livorno, Palermo, tutte squadre che farebbero carte false per rilanciare il giovane bulgaro. Il City chiede sei milioni (dopo che lo aveva pagato 13 solo due anni prima), troppi per le contendenti. Ci prova allora il Parma, che chiede l’ex Lecce in prestito con diritto di riscatto. Bojinov spinge per la pista Parma, lo deve a Leonardi che “mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre incoraggiato, anche nei momenti difficili. Mi aveva promesso che un giorno sarei diventato un suo giocatore, allo stesso modo io avevo promesso che sarei tornato a giocare in Italia soltanto nella sua squadra”, come dirà lo stesso bulgaro il giorno della presentazione. Si chiude a fine luglio, con presentazione importante con tutta la dirigenza presente. Bojinov segna otto reti nella sua prima stagione a Parma, venendo riscattato dai ducali al termine della stessa. Chiuderà la sua avventura un anno dopo, con 64 presenze e undici reti, venendo ceduto allo Sporting Lisbona nell’ambito della trattativa che porta in Emilia Jaime Valdes.

