Le grandi trattative del Parma - 2012, bagarre per Parolo: la spuntano i crociati

vedi letture

Estate 2012. La stagione precedente del Parma era stato strepitosa ma a due facce: i crociati, che avevano inaugurato lo Juventus Stadium venendo sconfitti per 4-1 con Franco Colomba in panchina e con il tecnico grossetano non avevano trovato continuità. Dopo una sconfitta sonora contro l’Inter a San Siro la società opto per l’esonero, chiamando in panchina Roberto Donadoni. Con Donadoni in panchina il Parma mise la sesta, giocando un girone di ritorno clamoroso e sfiorando l’Europa League per soli due punti. Nel corso dell’estate Donadoni chiede molti rinforzi, in modo da poter provare a ripetere quegli ottimi sei mesi e tentare di restare agganciato alla zona Europa. Arrivano molti buoni giocatori, c’è il ritorno di Amauri, arriva Biabiany, il giovane Belfodil, ma parte Giovinco, la cui comproprietà si risolve in favore della Juventus. Nel corso di quella sessione arriva a Parma anche un centrocampista molto interessante, già maturo e reduce da delle ottime stagioni in A al Cesena: Marco Parolo.

Cresciuto nel settore giovanile del Como, passa alla Pistoiese a seguito del fallimento dei comaschi. A Pistoia milita due anni e attira le attenzioni del Chievo, che lo acquista nel 2007 e lo gira in prestito, prima a Foligno e poi all’Hellas, che ne acquista metà cartellino e lo riscatta interamente un anno dopo. Nel 2009 Parolo arriva in compartecipazione al Cesena, dove a 24 anni riesce finalmente ad esordire in Serie B. A Cesena Parolo esplode definitivamente, guidando la squadra a una clamorosa promozione in Serie A che mancava da diciannove anni. Nonostante il salto di categoria, la crescita di Parolo continua e il centrocampista si afferma come uno dei migliori interpreti del ruolo anche in Serie A, nonostante le difficoltà dei bianconeri. Dopo due anni ad alti livelli, nell’estate 2012 finisce sul mercato, richiesto da moltissime squadre della media classifica.

La prima squadra a farsi sotto è il Parma, che prova a sfruttare gli ottimi rapporti fra i due club: i gialloblù cedono ai cesenati in prestito due giovani interessanti, Lapadula e De Vitis, iniziando ad intavolare una trattativa per l’arrivo di Parolo. La strada sembra in discesa, ma il ds dei bianconeri Marin frena i bollori: “Di Parolo non abbiamo parlato, se non a livello generale”. Già, perché proprio in quei primi giorni di mercato si era scatenata un’asta per il centrocampista. In pochi giorni il ds Marin aveva ricevuto telefonate da Cagliari, Genoa, Atalanta e anche dall’ambizioso Napoli di Mazzarri. La richiesta dei cesenati era di quattro milioni, sicuramente una cifra sostanziosa. La situazione si sblocca a fine giugno, con il Parma che propone un prestito con diritto per il centrocampista, mettendo sul piatto anche Gonzalo Brandao, difensore in via di acquisto dal Siena. La trattativa si chiude a inizio luglio, con Brandao e Parolo che fanno percorso inverso in prestito con diritto, con il centrocampista che dodici mesi dopo verrà riscattato dal Parma per 2.5 milioni. A Parma Parolo diventerà una colonna del centrocampo di Donadoni, guidando nel suo ultimo anno la squadra alla splendida qualificazione in Europa League, successivamente tolta dai tribunali per i conti del club di Ghirardi. Lascerà Parma proprio alla vigilia del fallimento, nell’estate 2014, dopo 75 presenze e undici gol, conquistandosi anche il Mondiale 2014 in Brasile.

Le grandi trattative del Parma: Strada segue Ancelotti in crociato

Le grandi trattative del Parma: Brolin incanta, Scala si innamora

Le grandi trattative del Parma: Bojinov torna in Italia

Le grandi trattative del Parma: Paolo come Fabio, Cannavaro a Parma