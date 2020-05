Le grandi trattative del Parma - 1990, lo sconosciuto Brolin strega Scala al Mondiale italiano

vedi letture

Il 1990 è un anno fondamentale per la storia del Parma. Per la prima volta nella sua storia infatti, il club viene promosso in Serie A, affacciandosi finalmente alla massima serie, con l’obiettivo di confermare la categoria. Nel corso di quell’estate subentra in società il colosso alimentare Parmalat, che sostituisce la presidenza Ceresini, artefice del miracolo Serie A. Con l’ingresso di Parmalat si apre un nuovo mondo, con la società che inizia ad investire e a creare le basi del Parma che sarà, vincente in Italia e in Europa. Il Parma acquista i suoi tre stranieri, e per certi versi le scelte attuate lasciano sgomenti in tanti: arriva il primo portiere straniero di sempre, Taffarel, che fa infuriare la stampa, che lo considera un posto buttato via. Si unisce ai ragazzi di Scala il difensore belga Georges Grun e infine, dal Mondiale italiano, arriva un ventenne svedese: Tomas Brolin.

Messosi in luce proprio in quell’estate del ’90 al Mondiale italiano, Brolin è un calciatore offensivo molto duttile, in grado di svolgere tranquillamente sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno. Era apparso per la prima volta alle cronache in primavera, dopo che col suo piccolo Norrkoeping aveva umiliato con una tripletta il grande Goteborg di Ravelli e Ingesson. Esordisce in Nazionale a fine aprile del ’90, segnando una doppietta al Galles e convincendo il CT Nordin a convocarlo per gli imminenti mondiali. Il caso vuole che l’esordio del mondiale di Brolin sia contro il super Brasile di Careca, il cui portiere è proprio il futuro compagno di Brolin a Parma, Taffarel. Tra il pubblico c’è Nevio Scala, che cerca qualche giovane sorpresa per rinforzare la sua neopromossa. Brolin segna e fa innamorare Scala, che convince la società a prendere quel ragazzino biondo.

Nonostante Brolin fino a giugno fosse un completo sconosciuto ai più, la concorrenza dopo il mondiale italiano è molto alta. Ci sono club tedeschi e spagnoli sulle sue tracce, ma Brolin spinge per l’Italia, e spinge per il Parma, dopo aver incontrato Scala. Il Parma offre tre miliardi e mezzo agli svedesi, con 250 milioni a stagione per il giovane attaccante, che accetta al volo. “C’erano club tedeschi e spagnoli, ma quando è arrivata la chiamata del Parma non ho avuto dubbi, volevo l’Italia, giocare in Serie A negli anni ’90 era fantastico, tutti i calciatori più forti erano lì e la città era perfetta per me. Nelle altre città italiane un calciatore fa fatica a passeggiare per strada perché l’affetto dei tifosi è tanto, ma Parma era tranquilla, ti permetteva di vivere una vita normale” - racconterà qualche anno più tardi lo svedese. Brolin rimarrà a Parma cinque anni, lasciando l’Emilia nel ’95 per il Leeds, e poi tornando indietro nel ’97 per un prestito non andato molto bene. La sua carriera si chiuderà a soli 28 anni, falcidiato da infortuni. Gli anni a Parma saranno i migliori della sua carriera, venti gol in più di centocinquanta presenze, con tante vittorie come la Coppa UEFA del ’95 e la Coppa delle Coppe del ’93.

Le grandi trattative del Parma: Bojinov torna in Italia

Le grandi trattative del Parma: Paolo come Fabio, Cannavaro a Parma

Le grandi trattative del Parma: Brighi in comproprietà dalla Juve

Le grandi trattative del Parma: Marchionni firma con la Fiorentina ma il fallimento lo porta a Parma