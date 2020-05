Le grandi trattative della Samp - 1984, dai successi in Reds al blucerchiato: ecco Sounes

E' stato uno dei primi colpi di Paolo Mantovani. Era l'estate del 1984 e chi lo avrebbe mai immaginato che un giocatore del calibro di Graeme Souness avrebbe vestito la maglia della Sampdoria? Fra questi c'era il numero uno blucerchiato che, per dare qualità ad un centrocampo formato da Pari, Scanziani e Casagrande, decide di puntare dritto sullo scozzese. Capelli ricci, baffi folti e una classe sopraffina per quella che era considerata una bandiera del Liverpool, quello che vent'anni dopo sarebbe diventato Steven Gerrard.

La telefonata a Francis - Ad Anfield "Charlie Champagne" ha vinto praticamente tutto. Cinque campionati inglesi, quattro Coppe di Lega, due Community Shield e ben tre Coppe dei Campioni. Proprio dopo l'ultima, conquistata a Roma contro i giallorossi, Souness decide che è il momento di cambiare aria. Una telefonata all'amico Trevor Francis, che in quel periodo vestiva la maglia della Sampdoria, ha aperto un piccolo spiraglio trasformato in operazione di mercato da Paolo Mantovani. Il presidente, che da lì a poco avrebbe conquistato il tetto d'Italia, riuscì a portare a Genova uno dei più forti centrocampisti in circolazione, capace di abbinare una classe sopraffina ad un carattere ferreo. E poco importa se allo sciroppo di rose a fine allenamento preferiva la birra.

Charlie a Genova - Il sogno è diventato realtà. E la piazza, come normale che fosse, è in estasi. Migliaia di persone prendono d'assalto l'aeroporto "Colombo" e una marea di tifosi si presenta sotto la sede, a quel tempo in via XX settembre. L'impatto di "Charlie Champagne" sul nostro campionato non può che essere importante. In quella stagione la squadra di Bersellini arrivò al quarto posto in classifica, posizione migliorata soltanto nel 90-91 con lo scudetto, ma il meglio arrivò in Coppa Italia. Il segno lo lascia proprio Graeme Souness nella finale di andata. Il centrocampista scozzese segnò infatti il gol vittoria a San Siro contro il Milan che spianò la strada per il successo del ritorno conquistando il primo trofeo da posizionare in bacheca.