Le Iene e Lotito si rispondono per le rime a distanza. Stasera il servizio incriminato

Doveva andare in onda settimana scorsa il servizio de Le Iene che accusava Lotito di avere pagato Mauro Zarate eludendo le tasse. È stato Luis Ruzzi, l'ex agente del Boca Juniors, a dichiarare come ci fosse un accordo da 20 milioni in 5 anni, ma a bilancio poi furono solamente sette.

Dopo l'apertura dell'inchiesta, la procura della FIGC ha acquisito la documentazione dell'inchiesta svolta a suo tempo integrandola con le nuove dichiarazioni da parte del manager. Per la replica Le Iene hanno deciso di rinviare la messa in onda fino a martedì prossimo

LE VIE LEGALI - Una settimana dopo la situazione pare non essere cambiata più di tanto, anche perché Lotito ha intenzione di adire alle vie legali a causa dei contenuti ritenuti infondati, considerando anche che secondo il presidente laziale il servizio è già stato diffuso da giornali e sul web.

STASERA IL SERVIZIO - Le Iene ribattono e sono sicure di non avere spedito alcun contenuto dell'inchiesta a Claudio Lotito, rispondendo per le rime al presidente e confermando che questa sera il servizio andrà in onda, una settimana dopo dal primo annuncio. E probabilmente senza una replica da parte di Lotito.