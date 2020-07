Le pagelle del Cagliari - Simeone meglio quando va dritto. Cragno è insuperabile

Cragno 7,5 - Nel primo tempo dice più volte di no agli avversari, in particolare sull'incursione di Bentancur che rischia di trovare l'1-1 con una percussione. Poi dice di no praticamente a tutti gli altri, da Muratore a CR7, sebbene siano conclusioni centrali. Vola all'ultimo minuto su Zanimacchia.

Walukiewicz 6,5 - Non demerita nella sfida contro Cristiano Ronaldo, praticamente polarizzatore delle giocate della Juventus.

Ceppitelli 6,5 - Poche sbavature, è bravo a reggere la baracca e pressare quando ci sono troppi avversari.

Klavan 6,5 - Autoritario nel primo tempo, nella ripresa non sbaglia praticamente nulla.

Farago' 6,5 - Parte con la marcia alta innestata, trovando spesso il fondo. Bello il cross per l'1-0, quasi voluto a pescare Mattiello dall'altra parte. Quando entra Lykogiannis si sposta da interno, rimanendo tale anche quando Rog esce. Polivalente.

Ionita 6,5 - Ha voglia di farsi vedere, recupera palloni e sospinge l'azione offensiva.

Rog 6 - Mette muscoli e prende quasi subito il giallo che ne condiziona le giocate. È comunque al momento giusto ne posto corretto (dal 47' Paloschi 5,5 - Centravanti di fastidio, lotta su tutti i palloni. Ma ne tocca davvero pochi).

Mattiello 6,5 - Non disegna le avanzate, sopo otto minuti si trova nel posto giusto per rimettere in mezzo il cross per il vantaggio di Gagliano.

Joao Pedro 6,5 - Sente una fitta alla coscia destra dopo undici minuti, ma recupera subito. Spesso ripiega sulla linea dei centrocampisti, rischia un rosso banale.

Simeone 6,5 - Alle volte si incaponisce provando delle serpentine o giocate troppo arzigogolate. Meglio quando va dritto per dritto, anche se il gol è un mezzo regalo di Buffon (dall'84' Birsa s.v.).

Gagliano 7,5 - Assoluto protagonista del primo tempo: prima cerca di prendere le misure, poi batte Buffon su assist di Mattiello. Al crespuscolo della frazione trova Simeone per il 2-0 (dal 46' Lykogiannis 6,5 - Discreto in fase difensiva).

Zenga 7 - Sceglie Gagliano e il giovane gli rende subito la vita più semplice. Poi lo toglie dopo 45 minuti, forse un pelino pavidamente. Poteva lasciare qualche istante in più.