Le pagelle del Crotone - Difesa in sofferenza. Simy spreca, Riviere va in gol ma esce presto

Risultato finale: Genoa-Crotone 4-1

Cordaz 6 - Raccoglie quattro volte il pallone dalla rete: le uniche vere colpe che si possono imputargli, semmai, ricadono sul gol di Zappacosta in cui sembra andare giù lentamente. Comunque vada, però, ne evita almeno un altro paio.

Magallan 5 - Unico volto nuovo nella retroguardia calabrese, paga la scarsa coordinazione coi compagni in più di un'occasione. L'ex Ajax è sembrato piuttosto spaesato nel suo approccio con la Serie A: qualche errore di troppo.

Marrone 5 - Viene bruciato da Destro sul tempo alla prima occasione, e al minuto 6 il Genoa è in vantaggio. Fa fatica a tenere compatto il reparto che guida partendo da centrale dei tre, e anche sul poker finale Pjaca gli sfugge via facilmente.

Golemic 5 - In sofferenza. Del reparto arretrato crotonese, sostanzialmente, non si salva nessuno, e non fa eccezione. Dalla sua parte Ghiglione fa il diavolo a quattro, e gli inserimenti centrali degli altri genoani lo mandano spesso in tilt.

Molina 6 - Una delle due note positive di questo difficilissimo primo atto del Crotone che torna in Serie A. Lì sulla destra soffre Zappacosta, è vero, ma è anche l'autore dell'assist per il gol di Riviere e di numerose discese interessanti, con cross che lo sono altrettanto.

Cigarini 6 - Vuole essere il riferimento assoluto del centrocampo di Stroppa, e la personalità per farlo certamente non gli manca. Molto coinvolto nella manovra, non riesce sempre ad accenderla. Tra i meno peggio, va detto: suo il cross che Simy incorna sul palo. Sufficienza, seppur risicata.

(dall'86' Gomelt s.v.)

Zanellato 5,5 - Lavora spesso e volentieri lontano dai radar, occupandosi delle due fasi come può. Non del tutto sufficiente però il contributo che offre: troppo spesso è avulso dalle trame della sua squadra.

(dal 58' Henrique 5,5 - Ingresso francamente anonimo. Prova a mettere a servizio del centrocampo calabrese i suoi muscoli, ma entra quando le speranze dei suoi compagni iniziano a volatilizzarsi).

Mazzotta 5 - Non solo non riesce a garantire la spinta che Stroppa si attende sulla fascia, ma è anche protagonista di un paio di svarioni difensivi notevoli. Come nell'azione dell'1-0, in cui non fa una gran figura. Dopo l'intervallo non rientra.

(dal 46' Rispoli 5,5 - Stroppa lo mette dentro al rientro dall'intervallo, e la mossa inizialmente sembra funzionare: un paio di discese niente male, ma sulla lunga distanza la sua prova scema di qualità).

Messias 5,5 - Il più pericoloso sul lato dei tiri da fuori, va però detto che nessuno di questi, oggi, si riveli particolarmente pericoloso. Parte dal centro-destra per armare il suo mancino, che qualche brivido lo regala. Ma non la sufficienza.

Simy 5 - Punto di riferimento del Crotone che fu, di quello che è e, in teoria, di quello che sarà, lo statuario attaccante però quest'oggi è tra i peggiori. Nel primo tempo prima cestina una succosa chance di testa, poi viene fermato dal palo. Sprecone, nel secondo scompare.

(dall'89' Dragus s.v.)

Riviere 6,5 - Il primo gol del Crotone-bis in Serie A porta la sua firma, ed è anche di pregevole fattura: anticipa secchi sia Zapata che l'uscita di Perin, dimezzando lo svantaggio. Sembra il più in palla, eppure deve lasciare il campo dopo neanche un quarto d'ora del secondo tempo.

(dal 58' Kargbo 5,5 - Non era facile riuscire ad incidere in una situazione così complicata, ma il suo subentro non lascia grosse tracce sul rettangolo verde del Ferraris).

Allenatore: Giovanni Stroppa 5 - Bocciato all'esordio, ci sarà da lavorare. L'approccio della sua squadra è ampiamente insufficiente, dato che il Genoa in neanche dieci minuti sul cronometro si trova già avanti 2-0. Merito comunque alla sua squadra di aver provato a reagire fin da subito, e di esserci pure quasi riuscita. Poi però il ciclone ligure travolge il Crotone, che nella seconda frazione non mostra la determinazione e il piglio attesi. Un solo dubbio di natura tecnica: perché togliere un Riviere in forma, e autore del gol, già al minuto 58? In attesa di una risposta, la sua valutazione è ben lontana dalla sufficienza.