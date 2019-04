Le pagelle del Milan - Bakayoko salva la faccia, Romagnoli perde la testa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Torino-Milan 2-0

Donnarumma G. 5 - Inoperoso nella prima frazione ma sbaglia un appoggio a Paquetà che rischia di costare carissimo, può fare nulla sul rigore di Belotti mentre sulla rete di Berenguer devia la sfera senza liberare lo specchio della sua porta. Fallisce ben tre uscite, non regalando sicurezza ai compagni.

Conti 4,5 - Accusa un problemino alla spalla dopo pochi minuti, Ansaldi e Belotti sono difficili da fermare e mettono in evidenza le sue lacune quando costretto a difendere. (Dal 72' Castillejo 5,5 - In campo per salvare l'onore del Milan, ci prova di testa ma è troppo tardi).

Musacchio 5 - Soffre Lukic ma soprattutto Belotti, non esente da colpe in occasione della rete di Berenguer che mette il Milan in ginocchio. Fino a quel momento, non aveva fatto male in fase di impostazione.

Romagnoli 4 - Il capitano che affonda insieme alla sua nave, ma la abbandona a dieci minuti dalla fine dopo aver spento la testa. Ammonito sistematicamente appena va a chiedere spiegazioni all'arbitro di turno, stasera applaude ironicamente Guida che lo manda anzitempo sotto la doccia. Un'ingenuità che un calciatore dovrebbe commettere mai, figuriamoci se indossa la fascia al braccio.

Rodriguez 5 - Qualche spunto interessante nella prima frazione, nella ripresa crolla insieme all'intera squadra. Salva in mischia nei primi 45', ma soffre non poco De Silvestri.

Kessie 4,5 - Primo tempo senza farsi notare, nella ripresa rimedia commettendo il fallo in area su Izzo che Guida punisce col penalty. Nel finale prova a servire un assist a Cutrone.

Bakayoko 6 - Usa il fisico e risulta il migliore della formazione di Gattuso. Trova una traversa che sta ancora tremando, poi mette a dura prova i riflessi di Sirigu. Salva la faccia, ma per il Milan è troppo poco.

Paquetà 5,5 - Torna in campo 26 giorni dopo l'infortunio, senza la giusta brillantezza perché alterna buone giocate ad altre poco illuminanti. Ne risente la manovra rossonera, bloccata da quella granata. Richiamato in panca quando il Torino passa in vantaggio. (Dal 63' Piatek 5 - Non riesce a incidere nella mezzora trascorsa in campo).

Suso 4,5 - E' il primo a eludere il pressing granata, trovando la porta avversaria ma anche la respinta di Sirigu. Non ha però la lucidità per accompagnare a rete i compagni, rischia il doppio giallo poco prima del rigore assegnato al Torino. (Dal 62' Borini 5,5 - Corre e prova a farsi vedere, ma è troppo tardi).

Cutrone 5,5 - Gioca per la squadra e fa a sportellate con i centrali del Toro, ci mette grande impegno ma non basta. Costretto ad agire più da trequartista che da punta centrale, troppo isolato per ampi tratti della gara.

Calhanoglu 5,5 - Ha una chance nel finale di prima frazione su suggerimento di Cutrone, ma Sirigu gli chiude lo specchio. Ci crede anche nel corso della ripresa, ma viene limitato dagli avversari.