Capolavoro Torino, Milan agganciato: 2-0 targato Belotti e Berenguer

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Torino-Milan 2-0 (58' Belotti, 69' Berenguer)

Scatta la festa all'Olimpico Grande Torino per i granata, piove sul bagnato per il Milan che non sa più vincere. Un solo successo nelle ultime otto gare di campionato per la formazione di Gattuso, mai realmente pericolosa nella serata contro l'undici di Mazzarri. La formazione di casa aggancia proprio il Milan a quota 56 punti, continuando a sognare addirittura l'accesso alla Champions League. I rossoneri, invece, vedono allontanarsi la possibilità di chiudere al quarto posto. Domani l'Atalanta, in caso di vittoria, può portarsi in solitaria a quota 59 punti quando mancano quattro gare alla fine. Un disastro annunciato, forse, per il Milan che da qualche settimana ha di fatto esaurito la benzina. La serata perfetta per il Torino che, con merito, aggiunge tre punti alla sua graduatoria.

Le scelte di formazione. Mazzarri si affida a Belotti, in difesa spazio a Moretti mentre a ispirare il bomber granata c'è lo spagnolo Berenguer. Panchina per Ola Aina e Falque. Gattuso lascia Piatek inizialmente in panchina; al posto del polacco c'è Cutrone, torna invece Paquetà. Ai fianchi dell'attaccante rossonero ci sono Suso e Calhanoglu, out dall'inizio anche Castillejo.

Problemi per Conti, spinge il Toro. L'avvio di gara vede l'esterno del Milan accusare un problema alla spalla sinistra, in seguito a un contrasto con Ansaldi. Proprio l'ex Inter è uno dei più vivaci nei primi giri di lancette, cercando anche la conclusione su punizione al minuto 17 senza inquadrare lo specchio della porta. La reazione rossonera è timida ed affidata a Cutrone e Çalhanoğlu, fermati tuttavia senza troppi problemi dalla retroguardia di Mazzarri. Il pressing granata è asfissiante e induce spesso e volentieri il Milan all'errore, cartellini gialli compresi. Ammoniti Suso, Conti e Paquetà nel primo quarto d'ora, con il brasiliano costretto ad atterrare Rincon a 30 metri dalla porta dopo un'ingenuità di Donnarumma.

Milan alza il baricentro e si schiera a specchio. Poco prima della mezzora, Gattuso prende le misure al suo omologo Mazzarri. Le occasioni da rete, vere e proprie, latitano da una parte e dall'altra. Gara abbastanza maschia, con molti errori tecnici in mezzo al campo che non favoriscono la costruzione di azioni da gol. Al 30' il primo tiro del Milan verso la porta di Sirigu: Suso ci prova dalla destra, attento nella respinta il portiere dei piemontesi. Al 33' Belotti cerca la giocata in area avversaria tentando la rovesciata, utile forse per sbloccare il match ma l'impatto con la sfera non è dei migliori. Il finale di frazione vede l'occasione di Çalhanoğlu: al 44' il turco ex Bayer viene lanciato dalla corsia sinistra da Cutrone, il rossonero riesce a deviare ma è bravo Sirigu in uscita bassa a chiudere lo specchio. E' l'ultima chance del primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Inizio ripresa in toni polemici. Perché il Torino e il Milan sentono l'importanza del risultato col passare dei minuti, Suso trattiene Izzo impedendogli una ripartenza scatenando l'ira dell'Olimpico Grande Torino ma anche quella di Mazzarri. Il milanista era già ammonito, l'arbitro Guida di Torre Annunziata lascia correre allontanando dopo poco il tecnico ex Napoli e Watford per proteste. Il Torino perde il suo condottiero, ma il vice Frustalupi assiste all'ottima reazione dei padroni di casa.

Ci pensa Belotti, a portare il Toro avanti al 57' su calcio di rigore. Punito il fallo di Kessié su Izzo in area rossonera, il Gallo calcia centralmente mentre Donnarumma s'era lanciato alla sua sinistra. Cambia Gattuso con Borini al posto di Suso e Piatek per Paquetá, ne nasce solo una occasione con Bakayoko che di testa centra la traversa. Ma non basta, perché poco dopo arriva il 2-0 granata.

Berenguer avvicina il Torino all'Europa. Al 68' l'ex Osasuna controlla la sfera da posizione defilata e fa partire un destro che termina sotto l'incrocio dopo una deviazione di Donnarumma. Un segno del destino, perché Frustalupi aveva già pronto il cambio: fuori lo spagnolo, dentro Parigini. Sostituzione che avviene qualche secondo dopo il raddoppio. Gattuso, invece, si gioca l'ultimo cambio schierando Castillejo per Conti.

Reazione milanista assente. Bakayoko mette alla prova i riflessi di Sirigu, poi la squadra ospite spegne definitivamente la testa: Romagnoli si fa buttare fuori all'81' per aver applaudito ironicamente il direttore di gara, punito poi col giallo Donnarumma e qualche istante dopo Kessié. Al triplice fischio i tifosi di casa omaggiano giustamente gli eroi in maglia granata, i sostenitori rossoneri fischiano la formazione milanista. Aprendo nuovi processi dalle parti di Milanello.