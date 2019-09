Le pagelle del Napoli - Una difesa perfetta. E due perle nel finale

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Liverpool 2-0

Meret 7 - Sempre puntuale, sempre pronto e preciso quando viene chiamato in causa. Nel secondo tempo è chiamato anche agli straordinari, ma il giovane portiere del Napoli c'è e non sbaglia un colpo.

Di Lorenzo 7 - Buona la prima. All'esordio in Champions l'ex Empoli, preferito a Maksimovic, ha fornito una prestazione attenta e disciplinata. Più difensiva del solito, proprio come richiedeva questo match.

Manolas 6.5 - In crescita evidente il feeling con Koulibaly. Stasera un'ottima prova di reparto e un'ottima prova individuale, macchiata da un errore al 65esimo su cui Meret ci ha messo una pezza provvidenziale.

Koulibaly 7.5 - Più gioca, più cresce di condizione, più torna il difensore che tutti conoscono. Sabato scorso un netto passo avanti rispetto alle prime due prestazioni, stasera un ulteriore e significativo miglioramento. Ha sbagliato pochissimo.

Mario Rui 8 - Prestazione perfetta, il migliore tra le fila del Napoli questa sera al San Paolo. Neutralizza Salah, spinge con regolarità e fornisce alcuni degli assist più interessanti della partita.

Callejon 7 - Partita di grande sacrificio. Ha arato con sistematica regolarità la corsia destra e nel finale s'è conquistato il penalty che ha deciso la partita.

Allan 7 - Un paio di passaggi sbagliati in una prestazione di grande intensità. Positiva la prestazione del centrocampista brasiliano, che in una gara in cui c'era da soffrire e battagliare ha trovato terreno fertile per esaltare le sue caratteristiche. Dal 75esimo Elmas s.v.

Fabian Ruiz 6.5 - Partita di grande sacrificio che lo spagnolo ha interpretato nel migliore dei modi. Mediano più che rifinitore: era quello che richiedeva questo match ed è quello che ha fatto.

Insigne 6 - L'unico neo in una serata complessivamente positiva. Le occasioni del Liverpool (non troppe, per la verità) nascono principalmente da suoi errori in uscita. Soffre nel giocare così distante dalla porta, un ruolo che rischia di sterilizzare la sua pericolosità offensiva. Specialmente in partite così complicate. Dal 67esimo Zielinski 6 - Un paio di errori appena entrato, ma nel finale contribuisce al successo.

Mertens 7 - Si muove su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Un'idea giusta, che viene premiata nei minuti finali: segna il penalty dell'1-0, induce all'errore Van Dijk sul raddoppio.

Lozano 6 - Cerca sistematicamente la profondità ma contro Matip e soprattutto Van Dijk ha vita difficilissima. Dal 69esimo Llorente 7 - Entra e nel finale realizza la rete del 2-0, il suo primo gol con la maglia partenopea.