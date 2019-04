Le pagelle del Parma - Ceravolo dà la scossa. Altro naufragio difensivo

Risultato finale: Frosinone 3, Parma 2.

© foto di Federico Gaetano

Sepe 6 - Poche responsabilità sui tre gol ciociari.

Gazzola 5,5 - Inizia bene, prosegue calando, già nel primo tempo. Da destra arriva il gol di Pinamonti e tanti altri pericoli. Dal 79' Bastoni sv.

Iacoponi 5,5 - Torna centrale ma soffre: Pinamonti gli mangia in testa a più riprese.

Sierralta 5,5 - Ammonizione e frittata nel giro di cinque minuti: rientro da titolare sicuramente rivedibile. Straperso il duello con Pinamonti.

Gagliolo 6 - Entra nel gol del pari ma più per frutto del caso che per effettivi meriti.

Kucka 5,5 - Un paio di tentativi dalla distanza senza nessun tipo di speranza di essere pericolosi. Soffre il dinamismo di Valzania, che va al doppio della velocità.

Scozzarella 5,5 - Difensivamente non brilla e neanche in fase di costruzione sa essere un punto di riferimento. Dal 66' Gobbi 5 - L'unico segnale del suo ingresso è il calcio di rigore che permette al Frosinone di vincere la gara.

Barillà 6,5 - Subito decisivo al rientro: oltre al gol, "fortunoso", una bella dose di rincorse e contrasti di cui il centrocampo ducale aveva bisogno.

Sprocati 5,5 - Primo tempo da "chi l'ha visto", decisamente più brillante e volenteroso nella ripresa. Ma che errore in un contropiede 2 vs 1...

Siligardi 6 - Nettamente il migliore nel tridente atipico schierato da D'Aversa: si conquista il rigore, ma i demeriti di Sammarco superano i suoi meriti. Troppo leggero nello difesa del pallone che origina l'azione del rigore decisivo.

Schiappacasse 5 - Prima da titolare piuttosto abulica per il giovane uruguaiano: non era il momento ideale né la posizione giusta, ma ci si aspettava comunque di più. Dal 52' Ceravolo 7 - Tutta un'altra storia con il ritorno del centravanti: non avrà fatto una stagione scintillante ma con sul ingresso la squadra cambia. Segna il rigore, inutile, del momentaneo pareggio.