Le pagelle del Parma - Gervinho e Gagliolo in serata no. Kulusevski poco aiutato

Sepe 6,5: Nulla può sui due rigori di Pulgar. Tiene a galla il Parma quando si supera su Cutrone nella ripresa.

Darmian 5,5: Nel primo tempo sbaglia come tutti i compagni. La ripresa migliora perché migliora la squadra. Serata negativa.

Iacoponi 5,5: Partita non difficile su Cutrone ma più complicata nella gestione della difesa, soprattutto quando salgono Duncan e Ribery.

Bruno Alves 6: Il migliore della difesa di D'Aversa. Va anche vicino al gol con una punizione che avrebbe meritato migliore fortuna.

Gagliolo 4,5: L'errore sul rigore procurato è evidente. Poi sbaglia anche sotto porta su perfetto assist di Kulusevski. Nottataccia. (Dal 74' Pezzella 6,5: Mette pepe sulla fascia del Parma e molti cross interessanti).

Kurtic 6: Il primo tempo lo passa da invisibile. Si sveglia nella ripresa ma senza eccedere né in qualità né in quantità.

Kucka 6,5: Ha il merito di tenere la squadra in partita con il rigore conquistato e realizzato a inizio secondo tempo. E' l'attaccante più pericoloso.

Brugman 5: Primo tempo fuori dai giochi, ripresa leggermente meglio. Ne viene fuori un'insufficienza comunque senza appelli. (Dal 74' Grassi S.V.: Entra e prova a trovare spazio per il tiro, senza fortuna).

Karamoh 5,5: Prestazione opaca e occasione sprecata. Un guizzo solo che permette a Kulusevski di liberare un impreciso Gagliolo. Deve fare di più per ottenere continuità. (Dal 45' Cornelius 6: La sua fisicità fa comodo al Parma, anche la qualità. Trova spazio per calciare ma senza fortuna perché la palla parte lenta. Comunque senza di lui si vede un'altra squadra).

Kulusevski 6: L'unico a provare la giocata, l'unico che con continuità crea pericoli ai viola. Però non è la serata giusta per segnare, anche i compagni non lo aiutano. (Dall'82 Siligardi S.V. : Si vede poco quando entra in campo, poco pericoloso).

Gervinho 4,5: Inesistente e annullato dalla difesa viola.

D'Aversa 5: Ci sta di sbagliare una partita e questa sembra l'occasione. La scelta di Karamoh non viene premiata e la sua squadra appare rinunciataria soprattutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa prova a mettere un po' di forza alla fase offensiva ma i suoi sembrano scarichi. La terza sconfitta consecutiva pesa più delle precedenti.