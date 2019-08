Le pagelle del Torino - Belotti e Zaza trascinatori, bene Berenguer

Risultato finale: Torino-Shakhtyor 5-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Una sola volta è impegnato e risponde presente. Graziato da Rybak nel primo tempo.

Izzo 6.5 - Ormai è una certezza del Toro. Le prende e le dà e alla fine è costretto a lasciare anzitempo il campo. Non prima però di aver siglato un gol. (dal 46' Bonifazi 6.5 - Secondo tempo sereno e trova anche il gol.)

N'Koulou 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Izzo. Bene anche in coppia con Bremer, ma anche lui per un problema fisico. (dall'85 Singo s.v.- )

Bremer 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

De Silvestri 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore e anche il gol, un po' fortunoso.

Baselli 6.5- Non è in perfette condizioni, ma dà tutto fino alla fine. Bene quantità e qualità in mezzo al campo.

Meité 6.5 - Sempre più imprescindibile per Mazzarri. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo.

Ansaldi 6.5 - Altra gara di gran livello. Sempre più padrone del suo ruolo.

Berenguer 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce stremato dopo aver dato tutto. (dal 77' Rincon s.v.- )

Belotti 7.5 - Sempre lui, il Gallo Belotti: segna di testa e di piede. Di rigore anche. In gran spolvero.

Zaza 7 - Vero che non segna, ma ci prova in tutti i modi senza riuscirci.