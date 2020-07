Le pagelle del Torino - Belotti solo contro tutti. Verdi non inventa, Izzo soffre

INTER-TORINO 3-1 - 17' Belotti, 49' Young, 51' Godin, 61' Lautaro Martinez

Sirigu 6 - Può poco sui gol. Rischia la frittata a partita conclusa, mettendoci poi una pezza. Infine evita un poker sicuro.

Izzo 5 - Non entra in partita, soffre terribilmente il tandem nerazzurro e propizia la rete del 3-1 perdendo un pallone sanguinoso.

Nkoulou 5.5 - Il meno colpevole del trio di difesa, cerca di metterci una pezza come può ma il secondo tempo nerazzurro gli fa venire il mal di testa.

Bremer 5.5 - Si balla troppo nel secondo tempo, sfortunato nella deviazione che costa il 3-1 definitivo.

De Silvestri 5 - Prestazione no. Niente affondi e nella ripresa "nonno" Young esce fuori mettendo a nudo le sue difficoltà. (Dal 64' Singo 6 - Più sfacciato del compagno sostituito anche se è poco preciso palla al piede).

Meité 5 - Qualche buon intervento, prova a far sentire la sua fisicità. Prende un giallo evitabile che diventa una spada di Damocle e un suo errato disimpegno quasi manda in rete l'Inter. (Dal 64' Lukic 6 - Fa quello che può in una partita compromessa).

Rincon 5.5 - Solita generosità, palloni rubati ma troppi errori in fase d'impostazione.

Ola Aina 6 - Dalle sue parti c'è D'Ambrosio che è il meno pericoloso degli avversari anche per merito suo.

Ansaldi 5.5 - Ha sulla coscienza lo 0-2 sprecato dove fa tutto bene, persino eludendo con una finta De Vrij salvo calciare addosso ad Handanovic. È la sliding door della partita. (Dal 63' Berenguer 5.5 - Non riesce a spostare l'inerzia della partita).

Verdi 5 - Ha il merito di innescare la rete di Belotti, ma in realtà il suo corner era finito tranquillamente nelle mani di Handanovic. Non riesce per il resto a inventare né a mettere Belotti nelle migliori condizioni. (Dal 76' Millico 6 - Entra a partita compromessa ma ha il merito di mettere un po' di pepe con la sua velocità e la sua voglia di fare).

Belotti 6.5 - Solo contro tutti, una costante per il capitano nella stagione 2019/20. Segna il suo 15° gol e va in rete per la sesta partita consecutiva, solo Rizzitelli e Immobile erano riusciti a tanto. Solito gran lavoro di sponda, quasi manda in rete Ansaldi.

Allenatore Moreno Longo 5.5: fa quel che può con gli ingredienti a disposizione e per un tempo pregusta anche il colpaccio. Non riesce a raddrizzare la barca nella ripresa che dopo il primo gol incassato inizia ad affondare.