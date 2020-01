Le pagelle del Torino - Bremer immarcabile. Tracollo nei supplementari

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Sul primo gol ha poche colpe, tagliato fuori dal cross di Rebic. Nel primo tempo però si supera con un paio di interventi di alto livello che tengono a galla i suoi, così come nella ripresa. Abbattuto dai gol di Calhanoglu e Ibrahimovic.

Izzo 5 - Nel primo tempo sbaglia diverse chiusure, fortuna per lui e per il Torino che il Milan non trova sbocchi. Meglio nella ripresa, quando sbroglia alcune situazioni intricate. Poi si arriva ai supplementari e la retroguardia granata crolla.

Nkoulou 5 - Parte molto bene, andando a chiudere diverse offensive pericolose dei rossoneri. Ma col passare dei minuti perde sicurezza, fino al tracollo dei supplementari.

Bremer 7,5 - Che partita, per il centrale di Walter Mazzarri. In fase difensiva è spesso puntuale, ma il meglio lo dà in attacco. La sua doppietta sembra spazzare via i fantasmi granata, che però tornano puntuali fuori con la sua uscita dal campo (dall'83' Djidji 5 - Entra nel momento più complicato del match, col Milan proiettato in avanti al gran completo. E con lui in campo il Toro prende 3 gol).

De Silvestri 5,5 - Nel primo tempo soffre tantissimo, sbagliando diversi palloni in fase difensiva. Meglio nella ripresa, quando dà il proprio contributo anche in attacco pur mantenendo un occhio a Theo e Rebic che vengono trattati con la dovuta attenzione (dal 112' Laxalt sv).

Lukic 5,5 - Un po' fuori giri durante la prima frazione, molto meglio nella ripresa quando aiuta la squadra soprattutto in fase di non possesso andando a chiudere su chiunque passi dalla sua zona. Perde lucidità nel finale di gara, il momento decisivo.

Rincon 5,5 - Al solito filtro prova ad aggiungere qualche ripartenza di qualità. Ci riesce solo in parte e nel finale naufraga come tutti i compagni.

Aina 6,5 - Spinta costante e di qualità sulla fascia sinistra. Prova molto positiva, come testimonia il bell'assist per il secondo gol di Bremer.

Berenguer 6 - Galleggia fra attacco e centrocampo, non sempre con la giusta convinzione. Ma alla fine dei 90' dà il suo contributo in fatto di qualità (dal 90' Millico 6 - Ha poche occasioni per incidere, ma ci prova comunque con la sua velocità).

Verdi 6 - Crea tanto, o almeno ci prova. Ma sbaglia pure qualche pallone di troppo. I suoi strappi però sono importanti per la squadra ed è protagonista in occasione del primo gol granata con l'assist per Bremer. Sparisce alla distanza.

Belotti 5,5 - Lotta e ci prova, ma di occasioni da gol buone non se ne ricordano. Il suo lavoro è prezioso per la squadra, ma servirebbe maggiormente la sua presenza in area di rigore.