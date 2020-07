Le pagelle dell'Hellas Verona - Veloso non gira, l'attacco non punge

Silvestri 5,5 - Inizio shock, con un doppio errore che poteva costare caro. Nella ripresa non può nulla sul colpo di testa di Papetti, mentre è decisivo sul tiro a botta sicura di Torregrossa. Freddato da Donnarumma nel recupero.

Rrahmani 5,5 - Bene nel primo tempo, cala nella ripresa. Qualche errore di troppo, soprattutto di posizione

Kumbulla 6 - Un salvataggio sulla linea che vale un gol. Per il resto si limita al compitino. E non ci sarebbe niente di male, se non fosse che il talento del Verona ci ha abituato a grandi prestazioni.

Empereur 6 - Nel primo tempo è decisamente il migliore del reparto arretrato dell'Hellas. Nella ripresa, sotto di un gol, Juric lo richiama in panchina per aumentare il peso offensivo dell'attacco(Dal 72' Stepinski 5,5 - Entra per portare maggior peso all'attacco, ma non riesce nel suo compito.

Faraoni 6 - Tanti cross per l'esterno dell'Hellas, anche se non sempre arrivano a destinazione. Tanta corsa sulla fascia, finisce col freno a mano tirato.

Badu 5,5 - Muscoli in mezzo al campo, si limita solo a fare legna. Non basta. (Dal 67' Lucas Felippe 6 - Esordio in serie A per il giovane talento dell'Hellas. Paga un po' l'emozione, ma si fa subito vedere con una conclusione dal limite dell'area)

Veloso 5,5 - Quando non gira il portoghese, non gira il Verona. E oggi si è visto.

Lazovic 5,5 - Ci prova in un paio di occasioni, ma viene fermato ad un ottimo Joronen.

Zaccagni 6 - Anche lui ingaggia un personale duello con Joronen e anche in questo caso è il portiere del Brescia ad uscirne vincitore. (Dal 67' Dimarco 5,5 - Non riesce a dare il giusto contributo quando viene chiamato in causa.)

Borini 6 - Ha una buona occasione, ma viene fermato da Joronen. Costretto ad uscire alla mezz'ora per un problema fisico. (Dal 34' Verre 6 - Entra a freddo e lo fa bene, ma nella ripresa cala vistosamente dal punto di vista fisico.)

Di Carmine 5,5 - Si fa vedere solo con una conclusione che non trova lo specchio della porta. (Dal 72' Pazzini 5,5 - Non cambia l'andamento della gara con il suo ingresso. )

Ivan Juric 5.5 - Il Brescia di Lopez ingabbia i suoi giocatori. Veloso non gira e si vede, prova a cambiare volto alla squadra nella ripresa ma le sostituzioni non cambiano l'andamento della gara.