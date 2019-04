Le pagelle dell'Inter - I fischi sono tutti per Perisic. E Icardi non brilla

Inter-Atalanta 0-0 al 90'

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - La maturazione arriva anche a trentacinque anni: ha imparato a impostare basso, coi piedi e lo fa oggi più del solito senza il play basso De Vrij in campo.

D'Ambrosio 6 - Si nota poco in fase d'attacco, dietro ha il buon supporto di Politano sulle sgroppate di Castagne. Se da quella parte l'Atalanta si fa sentire poco, è anche grazie alla sua disciplina tattica.

Miranda 6 - Partita di ordine e sostanza. Senza Zapata ha certamente vita più facile in marcatura su Gomez e Pasalic: il brasiliano, a turno, sovrasta entrambi sul piano fisico.

Skriniar 6.5 - Ilicic è imprendibile per tutti tranne che per lui. Fisico e senso della posizione, se la società ha intenzione di blindarlo rifiutando corteggiamenti e proposte c'è un perché tecnico e non certo finanziario.

Asamoah 5.5 - Soffre l'esuberanza atletica, tecnica e tattica di Ilicic. Dalla sua c'è pure un cliente difficile come Hateboer che però è impegnato nell'annullare Perisic. Qualche timida sortita in avanti, neppure da annotare sul tabellino.

Gagliardini 5 - Confeziona un cioccolatino nella ripresa per Ilicic che Gomez non sfrutta. A differenza delle ultime preziose sortite, non fa filtro e schermo davanti ai compagni di difesa. (dal 66' Borja Valero 6.5 - Geometrie e tempi di gioco, accelera come un diesel ma dirige come Meta. E' un uomo d'ordine e gestione, le sue verticali non sono però ben sfruttate dai compagni)-.

Brozovic 6 - Detta tempi, recupera palloni. Solito lavoro di profonda e indispensabile normalità nei due frangiflutti nerazzurri, un infortunio lo costringe però a uscire: dopo il suo ko, l'Inter trova meno geometrie in mezzo. (dal 23' Nainggolan 5 - Spalletti lo aveva tenuto fuori, entra per necessità e i sin dai primi bagliori della sua gara, sembra dar ragione alla scelta del tecnico di Certaldo. Fallisce una buona occasione nella ripresa, anche grazie alla bravura di Gollini).

Politano 6.5 - Gioca da esterno ma pure da ala, da fludificante. Per questo quando è negli ultimi trenta talvolta pecca in lucidità ma ha guizzi preziosi che i compagni non sfruttano a dovere. Della trequarti è quello senza dubbio più vivo (dal 77' Keita 5.5 - Pochi minuti, è vero, ma l'apporto è incostistente e gli abbozzi di occasioni avute sono tutti sprecati. Anche nel suo ruolo d'origine).

Vecino 6.5 - E' la carta a sorpresa di Spalletti, fin quando la sorte non s'abbatte su Brozovic e lo costringe a rinculare. E se più alto giganteggiava, più basso timbra il cartellino e fatica sulle incursioni di De Roon. Meglio quando si propone avanti.

Perisic 4.5 - Prima azione: Icardi lo cerca. Notizia? Macché. E' che lui non la prende praticamente mai, tranne che in quell'occasione sprecata. Incosistente e pure beccato da qualche fischio da parte del Meazza. Lui sì, Icardi nì. Cambia veloce il mondo.

Icardi 5 - Atteso, fischiato, applaudito, inquadrato. E' certamente l'uomo più atteso: parte bene, sbaglia nel primo tempo, scompare nella ripresa. Ci si attendeva certamente qualcosa di diverso, nel ritorno al Meazza, anche se con l'incornata nel secondo tempo sfiora la vittoria strozzata solo dall'intervento di Castagne.