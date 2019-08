Le pagelle della Roma - Super Dzeko, disastro Juan Jesus. Under c'è

Roma-Genoa 3-3 (6' Under, 16' Pinamonti, 30' Dzeko, 42' Criscito rig., 51' Kolarov, 70' Kouame)

Pau Lopez 6 - Incolpevole sul primo gol, per poco non impedisce a Criscito di trasformare il rigore del 2-2. Non può niente neanche sul colpo di testa ravvicinato di Kouame.

Florenzi 5,5 - Meglio in fase offensiva che in ripiegamento nel primo tempo, mentre nella ripresa è prezioso anche in copertura, aiutando molto i centrali che sono andati spesso in difficoltà. In netto ritardo però in occasione della rete di Kouame. Esce stremato. (Dal 78’ Zappacosta 5,5 - Prima volta in giallorosso. Fallisce il gol del 4-3 lisciando la palla a pochi metri da Radu).

Fazio 5,5 - Sorpreso da Kouame nell’azione che ha portato al rigore del 2-2. Soffre la velocità dell’attaccante rossoblù per tutto l’arco della gara.

Juan Jesus 5 - Impreparato in occasione del gol dell’1-1 nell’affrontare Romero. Intervento scriteriato su Pinamonti in occasione del fallo da rigore poco prima dell’intervallo. A metà ripresa Fonseca lo sostituisce. (Dal 66’ Mancini 6 - Esordio in giallorosso per l’ex atalantino che si spartisce la colpa della rete di Kouame con Florenzi, anche se è il capitano a essere in ritardo).

Kolarov 6,5 - Sempre pericoloso in fase offensiva, non ha colpe nei primi due gol. Si conferma poi il solito cecchino su punizione, regalando il 3-2 ai suoi al 49’. Il migliore della retroguardia giallorossa.

Cristante 5,5 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione nei primi 60’ in coppia con Pellegrini a centrocampo. Si vede davvero poco sia in fase offensiva che in quella difensiva. Al 90’ va vicino al gol del 4-3.

Pellegrini 5,5 - Nel primo tempo mette ordine ma in avanti non si vede quasi mai. All’inizio della ripresa appare più intraprendente ma non riesce mai a incidere se non a pochi istanti dalla fine quando per poco non decide con un azione che porta al gol sbagliato da Zappacosta.

Under 7 - Gli bastano meno di sei minuti per trovare il gol, poi al 27’ per poco non regala la palla del 2-1 a Dzeko, lunga di pochissimo. Va a folate ma quando si accende è davvero pericoloso.

Zaniolo 6 - Le sue folate offensive creano sempre scompiglio. Decisivo nel guadagnarsi la punizione che ha portato al gol di Kolarov. Con l’ingresso in campo di Pastore si sposta largo a sinistra ma non incide più di tanto.

Kluivert 5,5 - Qualche folata ma poco di più. Fonseca lo manda in campo a causa del forfait di Perotti ma non coglie al massimo l’occasione che gli viene concessa. (Dal 73’ Pastore SV - Non si vede mai ).

Dzeko 7,5 - Suo il lancio per Under per la rete del vantaggio giallorosso. Non riesce a battere Radu al 27’ con il turco che cercava di rendergli il favore con un filtrante lungo di pochissimo. Tre minuti più tardi la rete del 2-1, un vero capolavoro. Senza dubbio è lui il giocatore più importante a disposizione di Fonseca.