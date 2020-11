Le pagelle della Sampdoria - Thorsby illude, Regini sbaglia tutto, Quagliarella non si vede

Audero 6 - Sfodera una bella parata sul diagonale di Palacio, potrebbe uscire in occasione dell’1-1 ma l’errore è tutto di Regini. Sul 2-1 anche resta troppo sulla linea di porta. Provvidenziale su Palacio.

Bereszynski 5,5 - Dalla sua parte ha il suo da fare con Palacio e Barrow che specie nella ripresa gli crea diversi problemi. Propositivo con Candreva dalla sua parte nel primo tempo, meno nella ripresa.

Yoshida 6 - Presente al centro della difesa, non sbaglia un intervento che sia di testa o sia in uscita in anticipo anche se nel finale la rapidità degli uomini di Mihajlovic lo mette in difficoltà.

Colley 5,5 - Rientra in campo dal primo minuto e fa valere il suo fisico nell’arginare le offensive rossoblu. Unico neo quando rimane fermo in occasione del 2-1 di Orsolini.

Regini 4 - Come Colley al ritorno in campo dal primo minuto in campionato ma per lui non è fortunato. Ggoffo il suo tentativo di liberare l’area che invece finisce alle spalle di Audero, perde Orsolini in occasione del raddoppio (Dal 70’ Jankto 5,5 - Ranieri lo schiera terzino, ruolo non suo. Impreciso quando deve spingere).

Adrien Silva 6 - Viene schierato laterale a centrocampo. Recupera una buona dose di palloni e li ridistribuisce con precisione ai compagni (Dal 65’ Gaston Ramirez 4,5 - Non aiuta la manovra della sua squadra, si vede pochissimo in avanti).

Ekdal 5,5 - Vertice basso della mediana, si danna l’anima per inseguire i giocatori rossoblu facendosi sempre trovare pronto. Nella ripresa cala di tono.

Thorsby 6,5 - Uomo ovunque per Claudio Ranieri. Il vichingo blucerchiato è in difesa, in attacco e anche in area di rigore sui calci da fermo, quando sblocca il punteggio con una grande incornata. Nella ripresa cala di tono.

Candreva 5,5 - Suo il cross al bacio per il vantaggio di Thorsby. Viene spesso cercato dai compagni sulla corsia di destra, impegna Skorupski con una conclusione dalla distanza. Sparisce nella ripresa.

Quagliarella 4,5 - Si abbassa per cercare appoggi nei compagni ma non riesce mai a lasciare l’impronta sul match. Prova a sorprendere Skorupski in due occasioni dalla lunghissima ma il colpo rimane in canna.

Damsgaard 5,5 - Fa vedere ancora grandi giocate anche se fallisce troppi passaggi, alcuni anche facili.

Ranieri 5,5 - La sua Sampdoria parte bene segnando subito e giocando con rapidità nel 4-5-1 disegnato per imbrigliare il Bologna. Alla lunga cala di intensità e non riesce a portare punti a casa. E giovedì c’è il derby di Coppa Italia da dentro o fuori.