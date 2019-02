Le pagelle della SPAL - Si salva Petagna. Valoti dalle stelle alle stalle

SPAL-Fiorentina 1-4 (38' Petagna, 44' Edimilson, 79' Veretout, 80' Simeone, 88' Gerson)

Viviano 5,5 - Sui 4 gol della Fiorentina non ha colpe evidenti. Sbaglia poco, cerca di caricare la squadra con la sua esperienza senza grossi risultati.

Bonifazi 6 - Il migliore della difesa estense. Nonostante qualche problemino fisico, riesce a sbrogliare 3-4 situazioni spinose in area di rigore.

Cionek 5 - La posizione di terzino nella difesa a 4 non lo aiuta. Soffre tantissimo gli affondi di Biraghi, ma pure quelli di Chiesa e Gerson.

Felipe 5 - L'errore sul calcio di rigore che porta la Fiorentina in vantaggio è abbastanza evidente, non riesce a frenare e arriva a martello sul piede di Chiesa. Situazione che evidentemente cambia l'inerzia della partita e regala il vantaggio ai viola. (Dall'86esimo Floccari sv).

Lazzari sv - Sfortunatissimo. Si fa male al 10' dopo un pregevole spunto centrale che porta al giallo di Edimilson. (Dal 13esimo Murgia 5,5 - Mette in campo tanta aggressività, forse anche troppa visto che rischia il giallo in più di un'occasione. Detto questo il suo agonismo aiuta la SPAL nei momenti di difficoltà, seppur in fase di appoggio non sia sempre preciso).

Valdifiori 6 - A inizio partita viene messo in mezzo dal palleggio tamburellante della Fiorentina. Col passare dei minuti prende le misure e inizia a far girare la sua squadra, suo il tiro respinto da Lafont che porta al gol di Petagna. (Dal 46esimo Schiattarella 5,5 - Fa girare peggio la squadra rispetto al compagno Valdifiori. Le singole situazioni non lo aiutano con la Fiorentina che nella ripresa spinge e trova 3 gol).

Valoti 5 - Dalle stelle alle stalle. Sembra questa la sintesi della prova del centrocampista estense. Segnerebbe il vantaggio nel secondo tempo, ma l'arbitro annulla e concede il rigore alla Fiorentina. A fine partita perde clamorosamente il pallone sulla propria trequarti lanciano in porta Gerson.

Kurtic 5 - Un netto passo indietro rispetto alla buona prestazione fornita contro l'Atalanta. Quasi mai nel vivo del gioco, viene messo in mezzo dal palleggio della Fiorentina.

Fares 6 - Cerca di limitare i danni. Nel primo tempo una grandissima chiusura in scivolata sull'indemoniato Chiesa. Nella ripresa fornirebbe il bell'assist per il vantaggio di Valoti, ma Pairetto annulla tutto e concede il rigore alla Fiorentina.

Antenucci 5 - Non si vede praticamente mai, se non in occasione dell'errore di Vitor Hugo che regala in vantaggio agli uomini di Semplici. Per il resto gara di grandi difficoltà, non è quasi mai pericoloso.

Petagna 6,5 - Oltre al gol c'è anche altro. Gara di sacrificio, lotta, fisicità e tanto tanto movimento. Scende spesso a centrocampo a cercare palloni giocabili.