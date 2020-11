Le pagelle dello Zenit - Malcom inconcludente, Dzyuba da leader. Barrios ingenuo

Lazio-Zenit 3-1 - 3', 55' Immobile (L), 22' Parolo (L), 25' Dzyuba (Z)

Kerzhakov 5,5 - Non sempre perfetto, forse poteva fare di più sul tiro di Parolo. Ma nel finale compie un miracolo su Muriqi.

Lovren 5,5 - Leader difensivo e incaricato speciale per le palle inattive. Ma a volte è troppo macchinoso in difesa.

Rakitskyi 5,5 - Punta spesso sull'anticipo, finendo per commettere fallo. Tante volte gli riescono, altre no.

Zhirkov 6 - Non spinge moltissimo, ma in difesa non se la cava male. Da veterano, alla centounesima presenza UEFA, prova sempre a scuotere i compagni. Dal 73' Azmoun s.v.

Malcom 5 - Prende palla lui e qualcosa succede. Prova sempre ad inventare qualcosa, è intraprendente, ma spesso inconcludente.

Kuzyaev 5 - La Lazio predilige la sua corsia e lui ci finisce sotto. Spesso superato, si vede poco anche davanti.

Barrios 5 - Fallo ingenuo su Immobile nell'occasione del rigore del 3-1. Nel primo tempo s'era invece fatto apprezzare per una chiusura su Luis Alberto. Dal 59' Driussi 6 - Entra bene, arriva un paio di volte a calciare e ci mette la garra giusta.

Douglas Santos 5,5 - Non sempre riesce a tenere la posizione e la Lazio sfugge via in campo aperto. Poi è costretto ad uscire per un problema. Dal 37' Sutormin 5,5 - Entra a freddo e nel primo tempo arranca. Cresce per un frangente, poi si vede poco.

Mostovoy 5,5 - Qualche buona imbucata, ma solo questo. In fase difensiva si sacrifica poco, negli spazi aperti non sempre ha il controllo giusto. Dal 59' Musaev 6 - Ci prova un paio di volte con buone discese, ma poi l'area è vuota.

Dzyuba 7 - Lo Zenit è lui più altri dieci. Ognuno dei compagni, ha il '22' come riferimento. Palla in verticale, spesso e volentieri, poi qualcosa inventa. Sponde o meglio: come il gol, un saggio della punta della nazionale russa.

Erokhin 5 - Un paio di palloni giocabili e non sfruttati. Si vede poco e nulla. Dal 74' Shamkin s.v.