Le pagelle di Gattuso - Male, molto male. Non fa nulla per vincere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Male, molto male. Non fa nulla per vincere la partita". E' il giudizio che il 'Corriere dello Sport' dà a Gennaro Gattuso, allenatore di un Milan che ieri ha salutato la Coppa Italia a causa della sconfitta incassata a San Siro contro la Lazio.

Per la 'Gazzetta dello Sport' la sua squadra, più che la bava alla bocca, è composta da giocatori con poca qualità. 'Tuttosport' sottolinea il fatto che la scelta di puntare su Castillejo non abbia pagato.

Questo infine il giudizio del 'Corriere della Sera': "Milan smarrito, scarico, svuotato. Nella testa, nelle gambe. Il rimpasto tattico non basta, il confuso assedio finale nemmeno".

Le pagelle di Gennaro Gattuso

Gazzetta dello Sport - 5.5

Corriere dello Sport - 4.5

Tuttosport - 4.5

Repubblica - 5

Corriere della Sera - 5