Le pagelle di Gosens - Sembra l'Enterprise. Cosa si può volere di più?

E con i due assist di ieri siamo ad otto in stagione. Robin Gosens è sempre più un fattore per l'Atalanta. Anche nel derby contro il Brescia il tedesco sulla fascia mancina fa il bello e cattivo di tempo. Non a caso TMW a corredo del 7,5 in pagella scrive: "E' come l'Enterprise, gli avversari non lo vedono proprio mai". Giusto il quesito del Corriere dello Sport per un terzino che in archivio ha anche nove gol: "Cosa si può volere di più?".

LE PAGELLE DI ROBIN GOSENS

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5