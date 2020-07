Le pagelle di Perin - Tre volte reattivo nel primo tempo, poi cosa fare di più?

Nel primo tempo salva la baracca, Mattia Perin, contro le sortite dei suoi ex compagni di squadra. Per questo merita una sufficienza piena da parte di tutti i giornali sportivi. Poi però prende tre gol - tutti praticamente da incolpevole - e il suo voto giocoforza non può essere altissimo. Per parare i tiri di Douglas Costa e Ronaldo gli servirebbero le ali, che non ha.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5