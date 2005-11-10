Lecce, Di Francesco: "Ho sbagliato la formazione e abbiamo sofferto l'ampiezza della Juve"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato a Dazn la sconfitta interna contro la Juventus: "Se avessi scelto la formazione del secondo tempo forse avremmo fatto meglio. Quel sistema di gioco ci ha permesso di essere più aggressivi e di coprire più campo. Avevo dato continuità alla formazione della settimana scorsa, ma abbiamo tenuto poco palla e non abbiamo trovato gli angoli di gioco. Abbiamo sofferto l'ampiezza della Juventus, che ci ha messo molta qualità andando da un lato e dall'altro. Bravi loro, meno bravi noi nei particolari. Sul primo gol siamo stati ingenui, ci siamo fatti fare un blocco e non possiamo permettercelo. Se la Juventus è stata cattiva, noi dovevamo esserlo di più. Nella ripresa invece ho visto una grande squadra e siamo riusciti a fare bene".

Cos'è che ti ha spinto a cambiare modulo all'intervallo?

"Togli un centrocampista e metti un difensore, sulla carta questo ti porta a difenderti meglio. A volte fai le pressioni dall'esterno verso l'interno e quando trovi quelli bravi ti fanno saltare il banco. La Juventus nel primo tempo l'ha fatto diverse volte. Me n'ero accorto subito, ma non avevo esterni d'attacco che potevo abbassare a fargli fare il quinto, li avrei ammazzati N'Dri e Fatah per caratteristiche".

Tiago Gabriel infortunato e Gaspar squalificato, sarà emergenza in difesa alla prossima.

"Mi dispiace, aveva fatto un'ottima gara e ha commesso un'ingenuità. Bisogna essere capaci di stare attenti a ciò che si dice. Maresca poteva chiudere un orecchio o un occhio, ma lui è stato ingenuo. Tiago Gabriel invece ha subito la classica 'vecchietta' al ginocchio, mi auguro di poterlo recuperare per giovedì".

Il Lecce sta crescendo secondo lei?

"Sì, specialmente con le grandi squadre abbiamo alzato il nostro tasso di pericolosità, questa è una cosa positiva. Ma dobbiamo alzare il livello di attenzione nei particolari. L'1-0 indirizza la partita, lì dovevamo essere più attenti. Poi ci hanno messo in difficoltà. Se avessimo chiuso il primo tempo con un solo di svantaggio magari avremmo ragionato diversamente".