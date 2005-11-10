Lecce, Di Francesco: "Teniamoci la prestazione. Gol delle punte? Prima o poi...."

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, analizza così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-0 nella sfida casalinga con la Juventus: "Prendiamo tutto, il primo tempo deve servirci da lezione. La Juve ha alzato il livello di gioco e noi soffrivamo tantissimo, loro sono stati più bravi nel prepararla. Paradossalmente abbiamo preso gol su un calcio piazzato, sul quale siamo stati un po' ingenui. Poi hanno avuto loro il predominio, il secondo gol ci ha tagliato le gambe ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio".

Mancano soprattutto i gol degli attaccanti?

"Sì, prima o poi devono arrivare. Ne abbiamo tre e mi auguro che arrivino, perché soprattutto in queste partite gli attaccanti sono fondamentali. Teniamoci stretta questa prestazione per ripartire al meglio, peccato per le piccole ingenuità che possono fare la differenza".