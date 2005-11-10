Lecce, Di Francesco: "Vogliamo dare continuità, contro la Juve va alzato il livello"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: “Credo sia importante dare continuità prima di tutto alla prestazione, contro una grande squadra come la Juventus bisogna alzare ancora di più il livello. Non è nel nostro DNA metterci dietro a difendere, poi capiterà perché se sono bravi a metterci lì dovremo farlo".

Che Juve sarà con la difesa a 3?

"Sono una squadra più solida, con meno giocatori nell'uno contro uno ma Kolo Muani avendo Woltemade dovrà fare meno lavoro di raccordo. Cambia un po' il loro modo di giocare, in base alle caratteristiche che vanno in campo".