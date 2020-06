Lecce, Gabriel: "Al Milan ho realizzato un sogno ma ora qui sono felice"

Gabriel, portiere 27enne del Lecce, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della sfida contro il Milan, sua ex squadra: "I primi due anni con Allegri sono stati bellissimi, avevo tanto da imparare. Vestire quella maglia mi ha permesso di realizzare un sogno: è la squadra dei brasiliani". Poi su cosa significhi adesso difendere i pali dei giallorossi: "E' la prima piazza che mi ha permesso di giocare titolare in A. Grazie a Dio ho fatto questa importante scelta, sono felice e fortunato". Infine sul campionato e la ripresa: "Stiamo bene e siamo concentrati per giocare al meglio questa nuova parte di torneo. Siamo pronti".