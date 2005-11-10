Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie il 3-5-2 con Kolo Muani e Woltemade
Pierpaolo Matrone
Trasferta al Via del Mare per la Juventus, che oggi affronta il Lecce nell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti cerca una reazione dopo il pesante 3-0 subito contro la Lazio all'Allianz Stadium nell'ultimo turno di campionato. In settimana è arrivato invece il 2-2 contro il Rennes in Europa League.
Il Lecce arriva dal 3-0 contro l'Udinese
Momento differente per il Lecce di Eusebio Di Francesco, reduce dal netto 3-0 rifilato all'Udinese. I salentini proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre per la Juventus la trasferta rappresenta l'occasione per interrompere il momento negativo in Serie A e ritrovare i tre punti.
Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah
Juventus (3-5-2); Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani