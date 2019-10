Lecce, Liverani: "Prima troppi errori, poi bravi a far passare la tempesta"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio ottenuto in casa del Milan: "Abbiamo sbagliato troppo all'inizio in fase di possesso, di tecnica e personalità. In questi stadi non può accadere. La squadra però è stata brava a far passare il temporale e nel secondo abbiamo sbagliato meno. Mandandoli a vuoto abbiamo avuto anche praterie da attaccare. Quando hai forza e fisicità per arrivare nell'area avversaria, anche per gli altri cresce l'apprensione. Mi aspettavo che sarebbero partiti forti, con l'allenatore nuovo tutti vogliono dare qualcosa di più. Dovevamo cercare Babacar saltando il centrocampo, l'abbiamo fatto troppo poco. Con Farias abbiamo avuto più qualità e palloni anche per Babacar. Siamo cresciuti tutti quanti nella personalità del palleggio. Li abbiamo messi in difficoltà sulle ripartenze, e anche per loro diventava difficile coprire il campo con solo cinque o sei giocatori. Questo Milan però può diventare una buona squadra".