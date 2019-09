Lecce, Liverani: "Stiamo crescendo, soddisfatto della prestazione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta di misura rimediata contro la Roma, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, la partenza della Roma è stata più veemente e abbiamo preso gol su una palla in uscita. Dobbiamo crescere, abbiamo dei difetti di una squadra che ha 9 giocatori su 11 che giocavano in Serie B, una squadra che ha avuto le sue occasioni, concedendo il minimo ad una squadra attrezzata per le prime posizioni del campionato. Arrabbiato sul gol? Il gol è una respinta, nella partita ci sono dei momenti in cui l'avversario ti può far soffrire, è la sua qualità ma nei 90 minuti abbiamo calciato in porta, abbiamo avuto delle occasioni, poi la qualità di chi calcia i calci di faremo è fondamentale e noi su questo dobbiamo crescere. Ma abbiamo incontrato squadre come Inter, Napoli e Roma e la squadra è già cresciuta molto".