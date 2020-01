© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dopo il gol alla Juventus, ho fatto centro contro l’Inter. Si è girato il mondo, se penso che sino a due stagioni fa la mia carriera era impreziosita dalle reti che firmavo contro le grandi della serie C, oppure contro le più blasonate della B". A parlare così, a La Gazzetta dello Sport, è l'attaccante del Lecce, Marco Mancosu, il quale racconta anche il periodo negativo ormai alle spalle: "Nella stagione a Empoli, in B, giocavo pochissimo, ma per i miei limiti. Ero deluso e stavo per mollare tutto. Ma sono testardo, non avevo un piano B e mi mancava una chance alternativa, con il solo diploma di maturità al liceo scientifico, presa ai corsi di recupero".