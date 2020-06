Lecce, ora ricomincia il tuo campionato. Riecco Barak e Farias, rebus difesa

vedi letture

Il campionato del Lecce è ricominciato due giorni fa, all’indomani della sconfitta contro la Juventus. Gettati alle spalle i ko con bianconeri e Milan, il calendario dei giallorossi sembra essere in discesa, anche paragonato a quello delle principali due concorrenti per la salvezza, Genoa e Sampdoria. E mercoledì al Via del Mare arriveranno proprio i blucerchiati, scottati dagli errori arbitrali della sfida contro il Bologna e al momento un punto sopra. Sarà il primo scontro diretto, la prima sfida da “in or out”. Niente vie di mezzo, solo i tre punti.

In avanti. Liverani dovrà rinunciare allo squalificato Lucioni, ma avrà finalmente Barak (che partirà dal 1’ dopo lo spezzone finale allo Stadium di venerdì) e soprattutto Farias, tormentato dai numerosi infortuni stagionali e finalmente arruolabile. Dopo mesi e mesi di stop, ovviamente, partirà dalla panchina. Ma già è un vantaggio poter pensare di pescare in panchina un’alternativa a Falco (e Babacar, al quale sarà affidato il peso dell’attacco).

Dubbi in retroguardia. Il rebus principale sarà dietro. Detto di Lucioni squalificato, bisognerà fare i conti anche con il febbricitante Rossettini. Viaggia verso la conferma da titolare dunque il granitico Paz, a cui potrebbe essere affiancato Donati. O Meccariello, se l’ex Inter e Mainz dovesse essere schierato sulla destra. E ancora: difesa a cinque o a quattro? Soluzioni al vaglio di Liverani, che prepara il primo snodo stagionale.