Lecce, presentata la documentazione per la licenza di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito, il Lecce ha comunicato di aver presentato i documenti per la licenza di Serie A: "L’U.S. Lecce comunica di aver presentato in data odierna, ai competenti organi federali, la documentazione relativa al rilascio della Licenza Nazionale prevista per la partecipazione al Campionato Serie A 2019/20. Si significa a tal proposito che l’U.S. Lecce ha, al contempo, prodotto la dovuta documentazione attestante il crono programma degli interventi di adeguamento riguardanti lo stadio Via del Mare ai fini della rispondenza ai criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali FIGC. Tale documentazione, in base alle vigenti normative, ha consentito l'iscrizione sin da subito con l'indicazione dello stadio Via del Mare. Si ringraziano le società sportive FC Crotone e Frosinone Calcio, le rispettive Amministrazioni Comunali e le competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza per la disponibilità e collaborazione dimostrate. Sempre in data odierna è stata inviata alla COVISOC e alla Lega A la documentazione completa inerente i Criteri Economico – Finanziari".