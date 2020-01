Lecce, pronto il secondo colpo invernale: dopo Donati, c'è Deiola

Un Lecce diviso tra campo e mercato. Oggi alle 18 la squadra di Liverani affronterà l'Udinese in quello che si preannuncia un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Di pari passo c'è una società che lavora a fari spenti per accontentare le richieste del proprio allenatore: quattro rinforzi, di esperienza e che conoscano come le proprie tasche il campionato italiano. Le scommesse estive non hanno dato i frutti sperati, ora - come ha ribadito lo stesso Liverani in conferenza stampa - "nelle riunioni fatte sono stati messi i puntini sulle 'i'. Con il presidente, il direttore sportivo e il resto della dirigenza c'è grande sintonia".

Deiola. È lui il secondo rinforzo della sessione invernale di calciomercato. Gli ultimi dettagli potrebbero essere risolti nella giornata di domani, l'impressione è che già questa settimana il centrocampista possa giungere nel Salento per mettersi a disposizione del tecnico. Duttile, è stato cercato dal Lecce anche in estate, con il Cagliari che ha preferito tenerlo; adesso, però, gli spazi in Sardegna si son ridotti di molto e il ventiquattrenne di San Gavino Monreale è pronto a cambiare aria. La formula del trasferimento è quella del prestito con clausole da ridiscutere al termine del campionato. Dopo Donati c'è Deiola, in attesa di un ulteriore colpo in mediana e di un difensore di personalità (Nuytinck?).