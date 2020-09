Lega Serie A, il video dell'arrivo dei presidenti per la riunione di oggi: da Agnelli a Scaroni

E' iniziata in mattinata l'Assemblea di Lega di A in un hotel in zona Stazione Centrale a Milano. Presenti tutti i venti club della massima serie, anche se nessuno ha voluto parlare all'ingresso. Si parla in particolare dell'ingresso dei fondi d'investimento per la rivendita dei diritti tv e per la commercializzazione del pallone italiano all'estero. Di seguito il video dell'arrivo dei dirigenti: