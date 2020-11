"Lewandowski, Benzema e Haaland". Higuain taglia CR7 nella sua top 3 mondiale dei centravanti

Gonzalo Higuain "dimentica" il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e inserisce sul podio dei migliori centravanti del mondo Robert Lewandowski, Erling Haaland e Karim Benzema. Intervistato da ESPN, El Pipita ha parlato così del calcio di oggi, dei suoi idoli e della stima smisurata per il suo connazionale Lionel Messi: "Lewandowski, Haaland e Benzema oggi sono i migliori attaccanti in circolazione secondo me. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque e Haaland è una grande promessa. Nella storia abbiamo visto centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato indubbiamente Ronaldo, il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e in campo ho cercato di emularlo. Messi? Leo è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Messi fa tutto senza sforzo in campo. Questo è ciò che lo rende unico", le dichiarazioni dell'attaccante ex Juve, attualmente in forza all'Inter Miami in MLS.