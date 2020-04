Lingard snobba l'Arsenal, ma lo United vuole venderlo: sull'inglese c'è anche la Roma

Il Daily Mirror fa il punto sul futuro di Jesse Lingard e spiega come il giocatore abbia tutta l’intenzione di rispedire al mittente la proposta dell’Arsenal. I Gunners negli ultimi mesi si sono mossi con forza per lui, partendo dalla scadenza a breve termine del suo contratto (prevista nel 2021, ma lo United ha l’opzione per rinnovare fino al 2022). L’idea di Lingard sarebbe quella di restare a Old Trafford per giocarsi il posto, ma per il tabloid l’arrivo di Bruno Fernandes riduce ulteriormente i suoi spazi futuri e proprio per questo il club starebbe cercando altre soluzioni per incassare circa 30 milioni di euro: su Lingard, assistito da Mino Raiola, ci sono oltre all’Arsenal anche Roma, Atletico Madrid ed Everton.