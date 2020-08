Lione, Garcia: "Dispiace che la Juve sia rientrata in partita per un rigore inesistente"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, intervistato dal sito ufficiale del club francese, commenta così la gara con la Juventus, che ha regalato al Lione l'accesso alle Final Eight di Champions League: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Per fortuna siamo riusciti a segnare, era quello che volevamo fare. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma l'accesso alle Final Eight è un obiettivo importante. Mi dispiace aver visto rientrare la Juve in partita per un rigore inesistente. I ragazzi sono stati bravi, non si sono fatti prendere dal panico e sono riusciti a portare a casa la qualificazione. È la vittoria del gruppo, adesso non ci dobbiamo porre limiti. Arriviamo a Lisbona come outsider, ma daremo tutto per passare il turno".