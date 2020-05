Lione, Rongoni: "Spero che Lazio vinca lo Scudetto. Poi noi 'finiremo' la Juve nel caos"

Paolo Rongoni, ex preparatore atletico della Lazio ai tempi di Petkovic e ora al seguito di Rudi Garcia al Lione, parla ai microfoni di Radio Incontro Olympia dei suoi sogni per il finale di stagione: “Spero che la Lazio si porti a casa lo scudetto, che il giorno dopo la Juve debba giocarsi il passaggio del turno avendo perso il titolo, che ci sia un casino enorme dentro la squadra bianconera e che noi le diamo il colpo di grazia”.

L'ottavo di ritorno di Champions: "Loro arriveranno sicuramente più in condizione dopo 12 partite, l’unica cosa che potrebbe avvantaggiarci è che le cose non vadano bene in casa Juve. In questo modo gli si creerebbe un maremoto interno. È l’unico modo per avere qualche chance in più: noi stiamo faticando anche ad organizzare le amichevoli visto che il governo ha vietato anche le partite. In questo momento per giocare dovremmo andare in Qatar, o comunque all’estero. Diventa un problema logistico confrontarci con loro, è questo l’ostacolo maggiore”.